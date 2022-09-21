Cumartesi Anneleri'ne, Duruşma Öncesinde Polis Müdahalesi: Alper Taş'ın da Aralarında Olduğu 16 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri hakkındaki yargılamanın bugün yapılacak duruşması öncesinde Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak basın açıklamasını "genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca oluşturması" gerekçesiyle yasakladı. Polis, Adliye önünde açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne sert müdahale etti. SOL Parti PM üyesi Alper Taş, davanın avukatı Meriç Eyüboğlu, avukat Efkan Bolaç ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de aralarında olduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Meydanı'nda 700. Hafta Buluşması'nda gözaltına alınan Cumartesi Anneleri hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın bugünkü duruşma öncesinde polis; İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen açıklamayı engelledi. İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı'nın yasak kararının olduğu belirtildi. Polis, basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne sert müdahale etti. SOL Parti PM üyesi Alper Taş, davanın avukatı Meriç Eyüboğlu, avukat Efkan Bolaç ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de aralarında olduğu en az 16 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve gerekçesi şöyle:

"İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan veya yapılması muhtemel açık/kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması benzeri faaliyetleri öncesinden tespit edebilmek amacıyla sosyal medya ve açık kaynaklardan usulüne uygun yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda;

19/09/2022 tarihinde; Cumartesi Anneleri "@cmrtesiAnneleri" rumuzlu Twitter hesabından 'Anayasal bir hakkında kullanımı suç değildir! diyerek Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Sizi de sesimize ses katmaya çağırıyoruz Tarih 21 Eylül 2022 (Çarşamba) saat 12: 30 Yer: Çağlayan Adliyesi' şeklinde paylaşım yapıldığı anlaşılmış, idaremiz dahilin de bulunan İstanbul Çağlayan Adliyesi Adliye Meydan da toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda yapılması planlanan toplanma çağrısının başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması adına tehdit oluşturduğu ayrıca Ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönem nedeniyle toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edeceğinden ve etkinlikleri/eylemleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği, yapılacak olan eylemlerin istenmeyen nedenlere sebep olabileceği değerlendirilmektedir.

Buna göre; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç Maddesinde 'İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır' maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi 'Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir' hükmü doğrultusunda;

Bu kapsamda Cumartesi Anneleri isimli oluşum organizesinde yapılabilecek olan bekleme/oturma/basın açıklaması eylem gösterilerin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca oluşturması sebebiyle İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı önünde, bahçesinde, çevresinde, Kağıthane İlçesinin genelinde tüm açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi vb. tarz eylem ve etkinliklerin, 21/09/2022 tarihinden itibaren 1 (bir) gün süreyle 'yasaklanmıştır."