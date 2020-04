İSTANBUL-KAĞITHANE-Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- KAĞITHANE BELEDİYESİ, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA GÜNÜ'NDE BELİRLİ NOKTALARDAKİ SOKAK HAYVANLARINI YERİNDE MUAYENE EDEREK, GEREKİRSE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİLERİNİ SAĞLADI. Sokak hayvanlarının besleme çalışmalarını da üstlenen Kağıthane Belediyesi ayrıca, hayvanseverlere de mama desteğinde bulundu.

Kağıthane'de vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Bu sebepten sokakta yaşayan hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sevimli dostların aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri son bir ayda 2 bin 200 kg mama dağıtımı yaptı. Talepte bulunulması halinde hayvanseverlerde besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor. Yanı sıra ekipler sokaklarda denetimler yaparak hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını toplayarak rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavi etti. Son bir ayda 385 sokak hayvanı tedavi edildi.

'YARDIMLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Kağıthane Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Faruk Öztürk Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadıklarını ifade etti. Sadece bugün değil, her zaman çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Öztürk, 'Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü. Bizler zaten her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de biraz daha farkındalık olması amacıyla da çalışmalarımızı göstermek istedik. Onların bir gün değil, her gün bakıma ve korunmaya ihtiyacı var. Kağıthane'de 150 tane besleme noktamız var. Her gün oraya düzenli olarak mama ve su konuluyor. Ayrıca dezenfekte işlemleri de yapılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle insanlar panik halinde. Bu paniği hayvanlara karşı da görüyoruz. Bizler bu süreç başlamadan önce de bu şekilde çalışıyorduk, bu süreçten sonra da çalışmalarımız aralıksız sürecek' şeklinde konuştu.