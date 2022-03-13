İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ

13.03.2022 12:05

Kağıthane Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüler, aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yolda kaldı.

Kağıthane Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüler, aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yolda kaldı. Tünel girişinde ve çıkışında ilerleyemeyen sürücülerin yardımına trafik polisleri koştu.

Aniden bastıran kar yağışı, Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüleri zor durumda bıraktı. Tünelin giriş ve çıkışlarındaki rampalarda kalan araçlar, bir anda trafiği kilitledi. Patinaj yaparak çıkamayan otomobillerin bazıları yolda kalırken, bazılarına da vatandaşlar ve trafik polisleri yardım etti. Yolda kalan otomobiller itelenerek çıkarıldı. Sürücülerin zorlu mücadelesi uzun bir süre devam ederken, yol ilerleyen saatlerde tekrar normale döndü.

İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ
İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ
İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ

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Kağıthane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞİNDE SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ - Son Dakika


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