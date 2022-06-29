İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

29.06.2022 09:46
İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

KAĞITHANE Tüneli'nde tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosikletli, diğer motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi.

KAĞITHANE Tüneli'nde tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosikletli, diğer motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Uzun süre motosikletini hızla tek teker olarak kullanan kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

İmrahor Caddesi'nden Kağıthane Tüneli'ne gekeb motosikletli tünel içerisinde akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti. Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları arkasından gelen başka bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Motosikletli bir süre sonra tünelden çıkarak uzaklaştı. - İstanbul

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNEL'İNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

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