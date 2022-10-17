Son dakika gündem: İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNELİ'NDE ASKER EĞLENCESİ YAPAN 3 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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Son dakika gündem: İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNELİ'NDE ASKER EĞLENCESİ YAPAN 3 SÜRÜCÜYE CEZA

17.10.2022 10:40

Son dakika haberleri... KAĞITHANE Tüneli'ni kapatarak asker eğlencesi yapan sürücüler yakalandı.

KAĞITHANE Tüneli'ni kapatarak asker eğlencesi yapan sürücüler yakalandı. Otomobiliyle trafiği kapattığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 2 bin 352 lira ceza yazıldı.

Kağıthane Tüneli'nde asker konvoyu ile girerek meşale yakan 3 sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tünel içerisinde trafiği engelleyen A.C,E.Ö ile O.C'ye, araçları 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek' maddesinden 196'şar lira, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak' maddesinden 196 'şar lira, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' maddesine istinaden 196' şar lira ve 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' maddesinden 196'şar lira olmak üzere, toplamda 2 bin 352 lira ceza yazıldı.

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Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNELİ'NDE ASKER EĞLENCESİ YAPAN 3 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İSTANBUL-KAĞITHANE TÜNELİ'NDE ASKER EĞLENCESİ YAPAN 3 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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