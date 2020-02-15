İSTANBUL-KAMYONET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAMYONET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL-KAMYONET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

14 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

İSTANBUL-KAMYONET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kadıköy Göztepe'de akşam saatlerinde, kamyonet kasasındaki çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi kameralara yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin ön tarafında yolculuk yapan 2 kadın ve kamyonetin arka tarafında oturan bir erkek, cadde üzerinde bir süre ilerledikten sonra Ataşehir Örnek Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan 3 kişi

-Kamyonetin sokak aralarında dolaşması

-Kamyonetin cadde üzerinde ilerlemesi

-Genel ve detay


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları
Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü! Önce tekmeledi, sonra yumrukları

Son Dakika Haberleri
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti
07:46 Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 09:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-KAMYONET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]