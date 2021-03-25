İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT - Son Dakika

İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT

25.03.2021 10:31

Düzenli olarak kaynar, 65 santigrat derecenin üstünde sıcaklıkta içilen çayın yemek borusu kanseri riskini artırdığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral uyardı.

Düzenli olarak kaynar, 65 santigrat derecenin üstünde sıcaklıkta içilen çayın yemek borusu kanseri riskini artırdığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral uyardı. Prof. Dr. Göral, "Sigara, sıcak çay ve alkol kullanımı varsa yemek borusu kanseri riski 5 kat artıyor. Günde 3-4 fincanı geçmeden ılık sıcaklıkta çay tüketilmeli" dedi.

Amerika ve Çin'de yapılan araştırmalara göre 65 santigrat derece sıcaklığın üzerinde tüketilen çay, yemek borusu kanseri riski artırıyor. Çin'de 456 bin kişi üzerinde araştırma yapıldığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu kişiler yıllarca takip edilmiş. Takip edilen vakalarda 65 derece ve üstündeki sıcaklıktaki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırdığını göstermiş. 65 santigrat dereceyi aşmamak gerekiyor. Amerika'da ise 50 bini aşan kişi takip edilmiş burada da yine aynı sonuç görülmüş" diye konuştu.

BERABERİNDE ALKOL VE SİGARA KULLANIMI VARSA DİKKAT

Yemek borusu kanserinin görülme oranlarını hatırlatan Prof. Dr. Vedat Göral, "Dünyada bazı otoritelere göre 6, bazılarına göre ise 8'inci sırada ölüm nedeni. Dolayısıyla ciddi bir hastalık. Genetik alt yapısı var ama tetikleyen faktörler mevcut. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden yemek borusu kanseri çok sık görülüyor. Özellikle 65 santigrat derece ve yukarısındaki sıcaklıkta çay tüketildiğinde yemek borusu kanseri riskinin arttığı gösterilmiş. Beraberinde sigara içiliyor ve alkol tüketiliyorsa bu risk daha da artıyor. Sigara içenler bir de sıcak çayı fazlaca tüketiyorsa kanser riski 2 kat hem sigara hem sıcak çay hem de alkol varsa risk 5 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

"İÇMEDEN ÖNCE ÇAYI 3-4 DAKİKA BEKLETİN"

Yemek borusundaki yaraların kansere zemin hazırladığını anlatan Prof. Dr. Göral, "Dolayısıyla elimize dahi alamadığımız, cildimize döküldüğünde yanan bir çayı biz hemen içiyoruz ve yemek borusu ızdırap çekiyor. Dolayısıyla içmeden 3-4 dakika kadar çayı bekletmek gerekiyor. Çok fazla sıcak içecek tüketildiğinde yemek borusunda yaralar meydana geliyor. Eğer bu kronik bir hale geliyorsa uzun dönemde kanserin de bir tetikleyicisi olabilir. Ama beraberinde sigara ve alkol tüketimi bunu daha da artırıyor. Türkiye'nin doğusunda özellikle Erzurum ve Van'da çok fazla sıcak çay tüketiliyor. Erzurum'da bilindiği gibi kıtlama çay meşhur ve günde 30 bardak çay içen insanlar var. Yanında sigara, yaş ve genetik faktörler olunca bu tetikleyici faktör olabilir. Çayın miktarını abartmadan her şeyi dozunda tüketmek gerekiyor. Günde 3-4 fincanı geçmemeyi öneririz" uyarısında bulundu.

"SOĞUK DA RİSK TAŞIYOR"

Sıcak kadar soğuk içecekler konusunda da uyaran Prof. Dr. Göral, "Soğuk içeceklerinde zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yemek borusu ve midede iltihaba yol açacaktır. Özellikle akut gastrit tablosu ortaya çıkabilir, midede aşırı asit salgısı görülür. Bu durum gastrit ve reflüyü tetikleyecektir. Bazen de çok sıcak tükettikten sonra üzerine soğuk su içilebiliyor. Bunun sonrasında da yemek borusunda yaralar görülebiliyor. Bu yaralar da kansere gidişi hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yemek borusu kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şunları söyledi:

"En önemli belirti yutma güçlüğüdür. Böyle bir anda hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz. Özellikle erkek cinsiyet, sigara kullanımı, alkol ve sıcak çay tüketimi fazlaysa hemen hekime başvurmak gerekir. Burada yapılacak endoskopi ile yemek borusu kanseri hemen teşhis ediliyor. Tedavisini de biyopsi sonucuna göre yapıyoruz. Günümüzde çok iyi tedaviler mevcut. Bazen de ameliyat gerekebiliyor."

İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT
İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT
İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT
İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT

Özofagus Kanseri, Sigara, Alkol, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KANSER RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR; ÇAY İÇERKEN SICAKLIĞINA DİKKAT - Son Dakika


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