İSTANBUL-KAPALIÇARŞI İKİNCİ KEZ DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAPALIÇARŞI İKİNCİ KEZ DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-KAPALIÇARŞI İKİNCİ KEZ DEZENFEKTE EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı koronavirüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

İSTANBUL'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı koronavirüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra önlemler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi. Özel kıyafetler giyen görevlilerin yaptığı çalışmada çarşının her köşesi ilaçlandı. İnsanların temas ettiği tarihi sütunlar, dükkanların camları ile birlikte zemin de dezenfekte edildi.

"KAPALIÇARŞI ÇOK GÜVENLİ"

Kapalıçarşı'ya Teknik Danışmanlık yapan Suat Çiftçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, "Şu an Kapalıçarşı'da hijyen ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Kapalıçarşı için hazırlattığımız özel bir solüsyon ile Kapalıçarşı'nın mevcut virüs ile alakalı bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı her hafta Çarşamba akşamları yapıyoruz. Sabahları ayrıyeten aynı solüsyonlar ile zemin temizliğini yapıyoruz. Şu an Kapalıçarşı ile ilgili gerçeği yansıtmayan söylentiler var. Burası çok güvenli. Burası ile ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

İSTANBUL-KAPALIÇARŞI İKİNCİ KEZ DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:11 Kaynak: DHA

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