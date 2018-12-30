Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kapatılmayan Çukura Giren Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

İstanbul- Kapatılmayan Çukura Giren Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

19 dakika önce

Beyoğlu'nda çalışma sonrası öylece bırakılan çukura yağmur suyu doldu.

İstanbul- Kapatılmayan Çukura Giren Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Beyoğlu'nda çalışma sonrası öylece bırakılan çukura yağmur suyu doldu. Çukuru fark edemeyen bir motosiklet sürücüsü çukura girince dengesini kaybedip motosikletten düştü. Arkadan gelen otomobil de son anda durabildi. Şans eseri motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza ve sonrasında yaşananlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yapılan çalışma sonrası kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü denegesini kaybettikten sonra düştü. Arkadan gelen otomobilin son anda durmasıyla facia ucuz atlatıldı. Çevredekiler ve yoldan geçen diğer motosikletliler düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletli düştüğü yeri görüntülediği sırada aynı çukura yoldan geçen bir motosiklet daha girdi. Bu motosiklet sürücüsü son anda toparlayıp düşmekten kurtuldu ve yoluna devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:19 Kaynak: DHA

Beyoğlu, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:38:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kapatılmayan Çukura Giren Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]