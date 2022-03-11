İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı - Son Dakika
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İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı

11.03.2022 08:53

İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı.

İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5'te sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü'de Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı. Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.

Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollar da kaldıklarını söyledi.

İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı
İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı
İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı

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Küçükçekmece, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı... Küçükçekmece E5 kar nedeniyle kapandı çok sayıda araç yolda kaldı - Son Dakika
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