Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü

İstanbul- Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü

35 dakika önce

İstanbul- (Havadan görüntüler) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (Taksim ve çevresi)(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Havadan görüntüler) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (Taksim ve çevresi)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

Taksim, İstanbul, Güncel
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