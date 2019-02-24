İstanbul- Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü
35 dakika önce
İstanbul- (Havadan görüntüler) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (Taksim ve çevresi)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Havadan görüntüler) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (Taksim
ve çevresi)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:28 Kaynak: DHA
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