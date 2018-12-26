İstanbul Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
İstanbul
'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar
yağışı Ümraniye
ve Ataşehir
'de aniden bastırdı. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:12 Kaynak: İHA
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi