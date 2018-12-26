Son Dakika Haberleri: İstanbul Kar Yağışına Hazır...binlerce Tonluk Ham Tuz Dağı Havadan Görüntülendi

İstanbul Kar Yağışına Hazır...binlerce Tonluk Ham Tuz Dağı Havadan Görüntülendi

44 dakika önce

İstanbul kar yağışına hazır...Binlerce tonluk ham tuz dağı havadan görüntülendi İstanbul'da buzlanmaya karşı 235 bin ton tuz hazırİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire...

İstanbul kar yağışına hazır...Binlerce tonluk ham tuz dağı havadan görüntülendi
İstanbul'da buzlanmaya karşı 235 bin ton tuz hazır

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Sultangazi Cebeci'de bulunan 181 bin 844 tonluk tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının da sürdüğü görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanmanın önüne geçmek amacıyla megakentin yollarına dağıtılmak üzere ham tuzlar hazır hale getirildi. Kentte kar alarmının verilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki 235 bin ton ham tuz, 7 bin 83 çalışanı bin 357 aracıyla acil duruma karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda buzlanmaya karşı bünyesinde 181 bin 844 tonluk ham tuz bulunduran Sultangazi Cebeci'deki tuz deposu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde kar yağışının etkisiyle İstanbul'un ana ve ara arterlerinde buzlanmaya karşı kullanılacak olan ham tuzun dozerler ile alınarak makinelerde işlendiği görülüyor. Sevkiyat çalışmalarının hız kazandığı depoda işlenen tuzlar dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen tuzlar ana caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için İstanbul'un dört bir yanına ulaştırılıyor. Alanda bir yandan ham tuzlar dağıtıma hazır hale getirilerek araçlara yüklenirken bir yandan depoya yeni tuzlar getiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:25 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Genel
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