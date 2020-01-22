İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor - Son Dakika

İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor

1 saat önce

İSTANBUL'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor, System.String[]
İSTANBUL'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

Günde 12 saat kar nöbeti tutan Karayolları personeli Rıfat Coşkun, "Görevimiz neyse onu yapmak zorundayız, milletimizi mağdur etmemek adına kar yağdığı zaman millet trafikte beklemesin diye müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Ani bir buzlanma veya kar yağışında tuzlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem
Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 05:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]