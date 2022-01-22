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İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek - Son Dakika

İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek

22.01.2022 08:05

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde şehri beyaza boyadı. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış, Taksim ve D-100 karayolunda etkisini gösterdi. Meteoroloji'ye göre kar yağışı en az 5 gün boyunca İstanbul'da görülecek; asıl hareketlilik ise bu gece başlayacak.

Kar yağışı gece saatlerinde Megakentin önemli noktalarında aralıklarla etkisini gösterdi. D-100 karayolu ve Taksim Meydanında etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle İstiklal Caddesinde de yürüyen vatandaşların şemsiyelerini ellerinden düşürmedikleri görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti

ARALIKLARLA YAĞACAK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi. İstanbul'da hava sabah saatlerinde kar yağışlı olurken öğle saatlerinde kar kesiyor. Akşam ise kar yağışı kaldığı yerden devam ediyor. Geceden itibaren de beklenen dalga ve asıl hareketlilik başlıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Cumartesi günü Marmara Bölgesi Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun tamamı Doğu ve Güney Doğu'da hava karlı ve soğuk olacak. Ankara'da hava şiddetli kar yağışlı ve eksi 1 derecelere kadar iniyor. İzmir'de kar yağacak mı? diye merak eden vatandaşlar ise yağmurlu bir güne uyanacak. Pazar günü kar bulutları daha geniş bir alana yayılacak. Batı Trakya ve Adana, Hatay çevreleri, Çanakkale, Muğla ve İzmir dolayları hariç neredeyse tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

33 İLDE SARI KODLU ALARM

Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

18 İL DE TURUNCU KODLU ALARM

Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.

İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek
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Çanakkale, İstanbul, Taksim, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek - Son Dakika
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