İstanbul kara teslim oldu, kimi yolda kaldı kimi drift yaptı - Son Dakika
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İstanbul kara teslim oldu, kimi yolda kaldı kimi drift yaptı

13.03.2022 09:34

İstanbul kara teslim oldu, kimi yolda kaldı kimi drift yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarılarının ardından Anadolu Yakasında etkili olan yoğun kar yağışı, evlerine gitmeye çalışan sürücü ve yayaları yolda yakaladı.

İstanbul kara teslim oldu, kimi yolda kaldı kimi drift yaptı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarılarının ardından Anadolu Yakasında etkili olan yoğun kar yağışı, evlerine gitmeye çalışan sürücü ve yayaları yolda yakaladı. Kimi sürücüler yolda kalırken kimi sürücüler ise kaygan zeminde yolda dirift yaparak evlerine ulaşmaya çalıştı. Yüreklerin ağza geldiği o görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Sibirya üzerinden gelen Aybar kar fırtınası, kenti adeta esir aldı. İstanbul Anadolu yakasında ani ve yoğun şekilde yağan kar evlerine gitmek isteyen İstanbullu vatandaşları yolda yakaladı. Yolda kalan sürücü ve yayaların zorlukla ilerlediği görülürken bazı sürücüler ise kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Diğer sürücüler ise yolda dirift yaparak ilerledi. Yoğun şekilde yağan kar bir anda yolları kapadı. Kimi sürücüler kaygan zeminde kaza yaparken, kimi sürücüler ise canlarını hiçe sayarak yolda dirift yaparak ilerlediği görüldü. Yüreklerin ağza gelmediği o görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kar yağışını eğlenceye çevirende vardı

İstanbul'da günler öncesinden yapılan, kar ve fırtına uyarıları akşam saatlerinde etkili oldu. Mega kent kara adeta teslim oldu. Ani ve yoğun şekilde başlayan kar yağışı ve rüzgar bir anda yolları kapadı. Ani başlayan kar yağısına yolda yakalanan sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler ise karın etkisiyle kayganlaşan zeminde tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Kartal Sahil yolu Pendik istikametinde bir araç sürücüsü, yağan kardan dolayı kayganlaşan zeminde dirift yaparak ilerledi o anlar başka bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul kara teslim oldu, kimi yolda kaldı kimi drift yaptı - Son Dakika


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