Son Dakika Haberleri: İstanbul-karaköy'de genç kızı darp eden kadına tutuklama istemi
Son Dakika Güncel İstanbul-karaköy'de genç kızı darp eden kadına tutuklama istemi - Son Dakika

İstanbul-karaköy'de genç kızı darp eden kadına tutuklama istemi

6 saat önce

Karaköy'de genç kıza saldıran kadın savcılık sorgusunun ardından Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Karaköy'de genç kıza saldıran kadın savcılık sorgusunun ardından Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi savcılığın sevk yazısında, şüpheli Semahat Y.'nin yoldan geçtiği esnada hiç tanımadığı 19 yaşındaki kişiye hakaret ettiği, kin ve nefret dolu söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği aktarıldı. Semahat Y.'nin şikayetçinin başörtüsünü zorla çıkarmaya yeltendiğinin anlatıldığı sevk yazıda, bu amaçla vücut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği kaydedildi. Şikayetçilerin dini inançlarına yönelik bir saldırının yapıldığının anlatıldığı sevk yazısında şu ifadelere yer verildi 'Şikayetçilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin şikayetçilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle şikayetçilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 2161. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır

Suçun toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirildiğinin anlatıldığı sevk yazısında, suç fiilinin toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu aktarıldı.

İstanbul-karaköy'de genç kızı darp eden kadına tutuklama istemi

Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:39 Kaynak: DHA
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