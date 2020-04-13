İSTANBUL Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın - Son Dakika
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İSTANBUL Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın

6 saat önce

Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alınİSTANBUL, (DHA)- İlerleyen yaş ile birlikte daha fazla görülen eklem ağrısı, kireçlenme, kas ve omurga ağrılarının karantina sürecinde 3 katı artış gösterebileceğini ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör.

Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın

İSTANBUL, (DHA)- İlerleyen yaş ile birlikte daha fazla görülen eklem ağrısı, kireçlenme, kas ve omurga ağrılarının karantina sürecinde 3 katı artış gösterebileceğini ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan, evde yapılacak egzersizlerle bu ağrıların azaltılabileceğini belirtti. Doğan, evde kolaylıkla yapılacak egzersizleri anlattı.

Koronavirüsle birlikte hareketsiz yaşam daha da arttı. Dolayısıyla bu hareketsiz kalma durumu insanlarda kas ve iskelet problemlerine yol açmaya başladı. Evde kalınan bu dönemde kardiyovasküler sistem problemleri yaşanabileceğini ve akciğerde birtakım ağrıların olabileceğini hatırlatan İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Öğr. Gör. Salih Doğan, "Yaş ile birlikte eklem ağrıları, kireçlenmeleri, buna bağlı olarak kas ve omurga ağrıları görülebilir. Karantina sürecinde bunlar 3 katı artış gösterebilir. Bu dönemde kaslarda kısalma ve zayıflamalar yaşanabilir. Omurgamız hareket için yaratılmıştır. Oturmak, dinlenmek ya da yatmak için değil. Şu an maalesef insanlar evlerinde hareketsiz kalıyorlar. Bu da beraberinde eklem sorunlarını getiriyor. Eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi problemleri kaslarda kısalığa yol açabiliyor. Aynı zamanda dolaşım sistemi problemleri de yaşanabiliyor. Hipertansiyon ve kalp problemleri görülebiliyor. Eklem ve kas ağrılarının evde yapılacak egzersizler ile hafifletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"HAREKETSİZLİK AĞRILARI İLE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI KARIŞMASIN"

Sırt, göğüs ağrıları, sürekli teknolojik cihazlarla uğraşmak nedeniyle boyun ve baş ağrılarının görülebileceğini anlatan Öğr. Gör. Salih Doğan, "Omuz, dirsek ve el bileği ağrıları görülebilir. Bunun temel nedeni de hareketsizlik. Günlük yaşamdaki birçok aktivitenizi şu an yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemi koronavirüs sonrası döneme de hazırlık olarak görmelisiniz. Omurganızı karantina sonrasına hazırlamalısınız. Evde kaldığınız dönemde egzersizlerinizi rutin olarak gerçekleştirmelisiniz. Mesela koronavirüs belirtileri arasında da eklem, sırt ve göğüs ağrısı yer alıyor. Bu akciğerde tutulum gösteren bir hastalık olduğundan bu bölgelere yansıyan ağrılara yol açabiliyor. Şu an hareketsizlik kaynaklı oluşan ağrılarımızı da koronavirüs belirtisi gibi görerek ekstra stres yaşıyoruz. Bu nedenle egzersizlerle bu belirtileri kaldırın" uyarısında bulundu.

EVDE YAPILACAK BASİT EGZERSİZLERDEN BAZILARI

Günde 20 dakikayı ayırarak yapılacak egzersizlerin vücuda iyi geleceğini anlatan Öğr. Gör. Salih Doğan, evde yapılabilecek basit egzersizleri şöyle sıraladı:

"5 dakika ısınma 10 dakika egzersiz 5 dakika da soğuma şeklinde egzersizi tamamlayın. Egzersiz öncesi ve sonrasında evin iyice havalandırılması gerekiyor. Kişinin egzersiz sırasında iyi bir oksijen alabiliyor olması önemli. Egzersizin temel amacı dokuların iyi beslenmesi, kanlanması ve oksijenin bütün dokulara rahatça ulaşıp sağlıklı bir fizyolojiye sahip olmasını sağlamaktır. Günde 3-5 kere evi havalandırmakta fayda var. Birinci egzersizde, kişi önce sırt üstü uzanmalı. Önce tek dizini iki eliyle kendine doğru çekip bırakmalı. Bunu 10 tekrar şeklinde bir bacağı 5 saniye tutup bırakarak yapmalı. Ardından iki dizinizi de çekmelisiniz. Burada da 5 saniye 10 tekrar halinde. Germelerden sonra kişi bacağını dümdüz uzatmalı. Bir çarşaf ya da sağlam bir ip yardımıyla bacağınızı düz şekilde kaldırıp 5 saniye yukarda tutmalısınız, 10 tekrar yapılabilir. Sırtüstü pozisyonda dizler bükülü halde kişi ellerini bel boşluğuna yerleştiriyor. Yine sırtüstü eller yerde kalça ve sırtı kasarak kalçayı yukarıya kaldırıyor. 5 saniye yukarda tutup tekrar indiriyor 10 tekrar şeklinde yapılıyor. Yaşlılarda yaşanan omuz ve sırt ağrılarını engellemek için kişi sandalyede oturmalı. Elinde top ya da küçük bir obje olmalı. Bunu aşağıya eğilip çapraz şekilde yukarı kaldırmalı. Omurga kasları sağlıklı şekilde çalışıyor. Son olarak oturur pozisyonda bacak arasına alınacak bir top sıkıp gevşetilmeli. Bunu 10 tekrar yapabilir."

İSTANBUL Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın

Salih Doğan, Karantina, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:55 Kaynak: DHA

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