Son Dakika Haberleri: "İstanbul kararını Yıldırım'dan yana kullanacak"
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"İstanbul kararını Yıldırım'dan yana kullanacak"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "İnanıyoruz ki İstanbul kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "İnanıyoruz ki İstanbul kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak." dedi.
Destici, partisinin Üsküdar Meydanı'ndaki seçim çadırında vatandaşlara seslendi.
İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Destici, "BBP olarak 31 Mart seçimlerinde devlet ve milletimizin çıkarını düşünerek, bazı il ve ilçelerde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediğimizi ilan etmiştik. 23 Haziran'da da BBP olarak Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz. İstanbul'da seçim çadırlarında, ocaklarda, ilçe merkezlerimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki İstanbul da kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak." ifadelerini kullandı.
Mustafa Destici, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayını faydalı ve olumlu bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Adayların kendilerini ifade etmesinden daha da önemlisi ve milletin unutmaması gereken bir nokta var. Bir tarafta dünyada Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenlerin ve PKK, FETÖ, TİKKO gibi terör örgütlerinin desteklediği, varlarını yoklarını ortaya koyduğu, aynı şekilde siyasi bölücülüğün Türkiye'deki temsilcisi HDP'nin tüm tabanı ile birlikte desteklediği CHP adayı var. Diğer tarafta ise Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, alperenlerin, Türkiye'deki maneviyatçıların, muhafazakarların desteklediği Cumhur İttifakı'nın adayı var. İstanbul bunu değerlendirecek. Bunun yanında bir tecrübe, bilgi birikim farkı da var. İstanbul gibi dünyanın birçok ülkesinden büyük bir şehrimiz emin ellere teslim edilmeli.
CHP'nin adayının, yakından da tanıyıp bildiğim bir valimize ağza alınmayacak bir ifadeyle küfretmesi, hakaret etmesi kabul edilebilecek değildir. Bir anlık bir sinirle bunu yaptığını kabul edelim. Bu defa da bunun özür dilenerek telafi edilmesi gerekirdi. Özür dilemek de bir erdemdir. Fakat CHP adayı inkar yolunu seçmektedir. Milletin gözünün içine baka baka söylediğini reddetmektedir. Türkiye'de yönetici olacak birinin sinirlerine hakim olan biri olması gerekir. Kişinin sözünden ziyade fiilleri önemlidir. Lafla peynir gemisi yürümez. Ayrıca CHP adayı televizyon programında yeni bir şey söyleyemedi. Milletin beklentilerinden çok uzak bir profil çizdi. Kendisini destekleyenleri bile hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. "
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Büyük Birlik Partisi, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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