İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

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İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
6 saat önce
İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu.
İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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