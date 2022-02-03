İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yoğun şekilde yağan kar hayatı olumsuz etkilemişti. Hafta başından itibaren sağanak yağmurun etkisine giren İstanbul'da yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler ve ağaçların dalları beyaza büründü.
Geçtiğimiz haftalarda şiddetli kar fırtınasının yaşandığı megakent İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava durumu yeniden değişiyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Vali Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunmasının ardından İstanbul'da Aydos tepesinde yeniden kar yağışı başladı.
Aralıklarla devam eden kar yağışı, Aydos çevresinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika