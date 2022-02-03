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İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı

03.02.2022 15:17

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı çok geçmeden geri döndü. Yağış sonrası İstanbul'un yüksek kesimleri; Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yoğun şekilde yağan kar hayatı olumsuz etkilemişti. Hafta başından itibaren sağanak yağmurun etkisine giren İstanbul'da yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yerler ve ağaçların dalları beyaza büründü.

Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı

HAVA DURUMU YENİDEN DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz haftalarda şiddetli kar fırtınasının yaşandığı megakent İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava durumu yeniden değişiyor.

Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı

İSTANBUL VALİSİ SAAT VERDİ: KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Vali Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunmasının ardından İstanbul'da Aydos tepesinde yeniden kar yağışı başladı.

Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı

YEŞİL ALANLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Aralıklarla devam eden kar yağışı, Aydos çevresinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı

ÜLKE GENELİ PARÇALI ÇOK BULUTLU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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Ali Yerlikaya, Aydos Ormanı, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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