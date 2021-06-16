İstanbul Kartal açıklarında sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı! O anlar anbean görüntülendi - Son Dakika

İstanbul Kartal açıklarında sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı! O anlar anbean görüntülendi
16.06.2021 15:11
İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleşen olay yürekleri ağızlara getirdi. Kartal sahil açıklarında demirli bulunan bir gemi, halatının kopması üzerine sürüklenmeye başladı ve ancak kıyıda bulunan başka bir gemiye yaslanarak durabildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan olayda sahil açıklarında demirli bulunan Şişik adılı Ro Ro gemisinin halatı koptu. Sürüklenmeye başlayan gemiyi görenler korku dolu anlar yaşarken sürüklenen gemi, kıyıda bulunan bir başka gemiye yaslanarak durabildi. Saniye saniye kameralara yansıyan olay sonrasında olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
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