Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal D-100 Karayolu'ndaki Kaza Trafiği Kilitledi

İstanbul- Kartal D-100 Karayolu'ndaki Kaza Trafiği Kilitledi

1 saat önce

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBULDHA)Kartal D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul- Kartal D-100 Karayolu'ndaki Kaza Trafiği Kilitledi, System.String[]
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBULDHA)

Kartal D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Ö. yönetimindeki 53 BB 856 plakalı araç sağ şeritten gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sol şeritteki Ercan Ş. yönetimindeki 34 KY 5302 araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan Ş. yönetimindeki araç yan yattı. 53 BB 856 plakalı araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın sonucu sürücü Ercan Ş. ve yolcu Engin E. yaralanırken Ufuk Ö. kazayı yara almadan atlattı. Ercan Ş. ve Engin E. olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kartal, Güncel
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