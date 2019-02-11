İstanbul- Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı
12 dakika önce
İstanbul- KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI (2 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI (2 havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:47 Kaynak: DHA
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