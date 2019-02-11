Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı

İstanbul- Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı

12 dakika önce

İstanbul- KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI (2 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI (2 havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

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