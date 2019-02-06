Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da 6 Katlı Bina Çöktü

İstanbul Kartal'da 6 Katlı Bina Çöktü

50 dakika önce

İstanbul KARTAL'DA 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (7) (yaralının kurtarılma anı)(Tür: İstanbul)

İstanbul KARTAL'DA 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (7) (yaralının kurtarılma anı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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