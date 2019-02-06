İstanbul Kartal'da 6 Katlı Bina Çöktü
50 dakika önce
İstanbul KARTAL'DA 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (7) (yaralının kurtarılma anı)(Tür: İstanbul)
İstanbul
KARTAL'DA 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (7) (yaralının kurtarılma anı)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:30 Kaynak: DHA
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