Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 4

İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 4

53 dakika önce

İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 4 (aktüel görüntü)Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 4, System.String[]
İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 4 (aktüel görüntü)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor

vadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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