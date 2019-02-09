İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 2 (Tekrar
33 dakika önce
İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar(Tür: İstanbul)
İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: DHA
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