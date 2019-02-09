Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 2 (Tekrar

İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 2 (Tekrar

33 dakika önce

İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar(Tür: İstanbul)

İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 2 (aktüel görüntü) (tekrar

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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