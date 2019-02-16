Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 2 (Tekrar

İstanbul- Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler 2 (Tekrar

10 dakika önce

İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER (tekrar)Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yanbıdıHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve...

İstanbul- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER (tekrar)

Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yanbıdı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:10 Kaynak: DHA

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