İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesiyle İlgili Soruşturma Sürüyor
2 gün önce
Enkazdan örnekler alındıHaber: Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAKartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binanın çökme nedeninin tespiti amacıyla yapılan delil toplama işlemi sürüyor.
Enkazdan örnekler alındı
Haber: Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA Kartal
'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binanın çökme nedeninin tespiti amacıyla yapılan delil toplama işlemi sürüyor.
Binanın çöktüğü gün soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından iki savcı görevlendirildi.
Hemen olay yerine giden savcıların, bilirkişi eşliğinde binanın yıkımına neden olan kusurların tespiti için çalışmaya başladıkları öğrenildi. Çöken binanın kolonlarında kullanılan demir ve betonun kalitesinin tespiti için örnekler alındığı kaydedildi. İncelenmek amacıyla betonda kullanılan kumdan da numuneler alındığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Çöken binadan alınan örnek
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
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