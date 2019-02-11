Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesiyle İlgili Soruşturma Sürüyor

İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesiyle İlgili Soruşturma Sürüyor

2 gün önce

Enkazdan örnekler alındıHaber: Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAKartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binanın çökme nedeninin tespiti amacıyla yapılan delil toplama işlemi sürüyor.

İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesiyle İlgili Soruşturma Sürüyor, System.String[]
Enkazdan örnekler alındı

Haber: Yüksel KOÇ  - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binanın çökme nedeninin tespiti amacıyla yapılan delil toplama işlemi sürüyor. 

Binanın çöktüğü gün soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki savcı görevlendirildi. 

Hemen olay yerine giden savcıların, bilirkişi eşliğinde binanın yıkımına neden olan kusurların tespiti için çalışmaya başladıkları öğrenildi. Çöken binanın kolonlarında kullanılan demir ve betonun kalitesinin tespiti için örnekler alındığı kaydedildi. İncelenmek amacıyla betonda kullanılan kumdan da numuneler alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Çöken binadan alınan örnek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



La Case De Papel Oyuncusu Pedro Alonso'ya Türkiye'de Alevli Yemek Sunumu Yapıldı İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi

İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Bağcılar'daki 9 Katlı Binayı Görenler Hayrete Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökmesiyle İlgili Soruşturma Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]