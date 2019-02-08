Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul- Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.

İstanbul- Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor. İtfaiye ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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