Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

İstanbul- Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

İstanbul- KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ(tekrar)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul- KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ(tekrar)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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