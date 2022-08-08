Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi'ndeki beş katlı binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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