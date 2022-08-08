Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

08.08.2022 12:04

İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi'ndeki beş katlı binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi ayakta tedavi etti.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL-KARTAL'DA YANGIN ÇIKAN DAİREDE KOMBİ PATLADI İSTANBUL-KARTAL'DA YANGIN ÇIKAN DAİREDE KOMBİ PATLADI Kartal'da 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında kombi patladı Kartal'da 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında kombi patladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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