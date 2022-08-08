İstanbul Kartal'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmail Dede Caddesi'ndeki beş katlı binanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi ayakta tedavi etti.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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