Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

27.09.2022 18:22
Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir şüpheli tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde Erkan Hançer'e silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkan Hançer'in, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Araştırma sonucu saldırının, şüpheli ile müşteki arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, hastane çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

YORUMLAR
500
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor
Kaynak: AA

Araştırma, Kartal, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 00:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement