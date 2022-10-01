Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

01.10.2022 15:12

İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir şüpheli tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde Erkan Hançer'e silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkan Hançer'in, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Araştırma sonucu saldırının, şüpheli ile müşteki arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, hastane çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

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MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

Araştırma, Kartal, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

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