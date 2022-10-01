Alınan bilgiye göre, bir şüpheli tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde Erkan Hançer'e silahla ateş açıldı.

Kaynak: AA

Araştırma, Kartal, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

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