Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü - Son Dakika

Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü

14.03.2021 08:33

İstanbul Kartal'da sağ kolu alçıda olmasına rağmen araç süren minibüs şoförü, önce park halindeki bir araca vurdu, ardından refüje çıkıp takla atarak başka bir aracın üstüne düştü. Kazada yara almayan şoför vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şoförün alçılı kolunu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Hem alkollü hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şoföre ceza kesildi.

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde tek kolu alçıda olmasına rağmen minibüs ile dışarı çıkan bir kişi iddiaya göre hız yapınca önce park halindeki bir otomobile vurdu. Ardından orta refüje çıkan minibüs takla atarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Ö.'nün kullandığı minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında park halindeki bir otomobile vurdu, ardından orta refüje çıkarak takla attı.

Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü

BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Takla atarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. Büyük bir gürültü ile dışarı çıkan vatandaşlar yan yatmış minibüsü görerek sürücünün yardımına kotu. Sürücü Mehmet Emin Ö. vatandaşların yardımıyla minibüsten çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün sağ kolunun alçıda olduğu görüldü. Vatandaşlar bir kolu alçıda olduğu halde minibüs kullanan sürücüye tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde dışarıda olduğu için idari para cezası kesilen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü

"HEM ALKOLLÜ HEM SAĞ KOLU ALÇIDA"

Sesi duyarak dışarı çıkan vatandaşlardan Kemal Ertem kaza ile ilgili olarak; "Hemen üst katta oturuyorum ben, araç da halamın arabası. Yoğun bir ses geldi, bir kaza olduğunu anladık. Sokağa çıkma yasağı saatleri olduğu için, hızlıca koştum geldim. İçime de doğdu zaten acaba bizim arabaya mı vurdu dedim. Şuradan hızla gelen şahıs önce duran arabamıza vuruyor. Oradan kaldırıma çıkıyor, direksiyonu kırıyor demek ki, taklalar atarak diğer duran arabaya vuruyor. O şekilde durabiliyor. Sürücü 55-60 yaşlarında alkollü kendisi ve bir kolu, sağ kolu da alçıda. Tek kolla araba kullanıyor. Tabii sağlam çıktığına sevindik" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü
Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü
Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü

İstanbul, Kartal, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü - Son Dakika
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