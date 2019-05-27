Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

2 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu.

İSTANBUL - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALANDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu. Kurum, çöken binanın bulunduğu alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Çöken apartman ve çevresindeki yıkılan riskli yapıların yerine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle son durum
-Çalışmalardan görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:15 Kaynak: DHA
Kartal, İstanbul, Güncel
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