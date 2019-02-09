İstanbul - Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanının Güvenlik Nedeniyle Boşaltılma Anları
29 dakika önce
Haber: Ali Kerem BENGİ -Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın enkaz alanındaki çalışmalar devam ederken, güvenlik riski nedeniyle alan kısa bir süre alan boşlatıldı.
Haber: Ali Kerem BENGİ -Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binanın enkaz alanındaki çalışmalar devam ederken, güvenlik riski nedeniyle alan kısa bir süre alan boşlatıldı. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar güvenli alana alındı. Bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'da bir süre inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, çalışmların yeniden başladığı söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:21 Kaynak: DHA
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