Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Leyla Yaman'ın Kurtarılma Anı

İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Leyla Yaman'ın Kurtarılma Anı

34 dakika önce

Haber Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı.

Haber Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, olay yerinde bulunan AFAD, AKUT,UMKE, İHH ve İtfaiye ekipleri enkazının altından çıkarılan bir kişi için battaniye istiyor. Sağlık ekipleri, ilk müdahale yaptığı sırada enkazda kurtarılan kişinin İsminin Leyla Yaman olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde Leyla yaman sedye yardımıyla ambulansa götürülüyor. Yaman'n Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldığı durumun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, DHA, Kartal, Güncel
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