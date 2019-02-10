İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor
33 dakika önce
Kartal'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan 2)(Tür: İstanbul)
Kartal
'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan 2)
(Tür: İstanbul
)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:32 Kaynak: DHA
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Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor