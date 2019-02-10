Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor

İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor

33 dakika önce

Kartal'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan 2)(Tür: İstanbul)

Kartal'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan 2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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