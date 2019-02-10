İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor
1 saat önce
İstanbul KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)(Tür: İstanbul)
İstanbul
KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: DHA
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