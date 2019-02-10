Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor

İstanbul Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor

1 saat önce

İstanbul KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)(Tür: İstanbul)

İstanbul KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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