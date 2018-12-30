Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu

İstanbul Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu

22 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKartal'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı sahile gelen Barış Kekeç henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize giren Barış Kekeç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları denizde Kekeç'i göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Arkadaşların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipler olay yerine gelerek denizde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kekeç'in ailesi ise siniri krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:00 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Beşiktaş, Monaco'nun İstediği Vida İçin 12 Milyon Euro İstiyor

Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 07:22:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]