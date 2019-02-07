Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor -

İstanbul- Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor -

1 saat önce

İstanbul- KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)-(Tür: İstanbul)

İstanbul- KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)-

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:14 Kaynak: DHA

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