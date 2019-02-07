İstanbul- Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor -
1 saat önce
İstanbul- KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)-(Tür: İstanbul)
İstanbul- KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)-
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:14 Kaynak: DHA
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