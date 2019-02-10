Son Dakika Haberleri: İstanbul- kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

İstanbul- kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

1 saat önce

İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (1)(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:58 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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