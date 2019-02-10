İstanbul- kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi
1 saat önce
İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (1)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (1)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:58 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
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