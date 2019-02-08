İstanbul - Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor
1 saat önce
KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor. Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Arama kurtarma çalışmaları
-Dinleme yapılması
-Detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:04 Kaynak: DHA
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