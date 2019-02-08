Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor

İstanbul - Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor

1 saat önce

KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstanbul - Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor, System.String[]
KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.  Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor.  Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor.  Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmaları

-Dinleme yapılması

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:04 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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