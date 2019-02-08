İstanbul- Kartal'da Göçükte Ölen Fatma Karaman'ın Cenaze Namazı Kılındı
1 saat önce
İstanbul- KARTAL'DA GÖÇÜKTE ÖLEN FATMA KARAMAN'IN CENAZE NAMAZI KILINDI (canlı yayın kaydı)(Tür: İstanbul)
İstanbul- KARTAL'DA GÖÇÜKTE ÖLEN FATMA KARAMAN'IN CENAZE NAMAZI KILINDI (canlı yayın kaydı)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:45 Kaynak: DHA
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