Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da Göçükte Ölen Fatma Karaman'ın Cenaze Namazı Kılındı

İstanbul- Kartal'da Göçükte Ölen Fatma Karaman'ın Cenaze Namazı Kılındı

1 saat önce

İstanbul- KARTAL'DA GÖÇÜKTE ÖLEN FATMA KARAMAN'IN CENAZE NAMAZI KILINDI (canlı yayın kaydı)(Tür: İstanbul)

İstanbul- KARTAL'DA GÖÇÜKTE ÖLEN FATMA KARAMAN'IN CENAZE NAMAZI KILINDI (canlı yayın kaydı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:45 Kaynak: DHA

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