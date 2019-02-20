İstanbul - Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA



Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,



Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.



Görüntü Dökümü:



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-Yıkımdan görüntüler

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