Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)

İstanbul - Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1)

52 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

İstanbul - Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Yılmaz  BEZGİN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:26 Kaynak: DHA

DHA, Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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