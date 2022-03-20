İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi - Son Dakika
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İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi

20.03.2022 00:57
İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi

İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildiKartal'da hareket halindeki tır yokuş aşağı inerken minibüse çarptı.

İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi

Kartal'da hareket halindeki tır yokuş aşağı inerken minibüse çarptı. Çarptığı minibüs ambulansa çarparak durabildi. Zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Saat 04.45 sıralarında gerçekleşen kazada kar yağışının etkisiyle buzlanma oluşan yolda hareket halinde olan 77 ABA 350 plakalı tır sürücüsü Sinan Alçok, araç frenlerinin tutmaması sonucu park halinde bulunan 34 LLV 089 plakalı servis aracı minibüse çarptı. Servis aracı ise çarpma sonucu olay yerinde hasta almaya gelen ambulansa çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Gerçekleşen kazada yaralı bulunmazken, buzlanma sonucu araç inişlerinin zorlandığı yolda polis güvenlik önlemleri alarak olabilecek kazaları önledi. Kaza anında olay yerinde bulunan Ramazan E. "Yukarıdan kayarak gelen tır park halindeki tıra vurdu. Servis aracı ise hasta almaya gelen ambulans ekibine çarptı." dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Tragger, Saat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi - Son Dakika
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