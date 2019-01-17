Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1)

İstanbul - Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1)

36 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHAKartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

İstanbul - Kartal'da Kovalamaca Ölümle Sonuçlandı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA

Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Cipin görüntüsü

-Kırık camı

-İçindeki ceset

-Polisin incelemesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Kartal, İstanbul, Güncel
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