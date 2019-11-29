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İSTANBUL- KARTAL'DA KUNDAKLANAN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

6 saat önce

KARTAL'DA KUNDAKLANAN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA - Kartal'da Ünal Demirhan'a ait otomobili kundaklandı.

İSTANBUL- KARTAL'DA KUNDAKLANAN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ, System.String[]

KARTAL'DA KUNDAKLANAN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA - Kartal'da Ünal Demirhan'a ait otomobili kundaklandı. Yanan otomobil kullanılma hale gelirken olayla ilgili polise ifade veren Demirhan, otomobilini eski sevgilisinin yaktığını iddia etti.

Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken, otomobilin yandığını gören komşuları durumu otomobilin sahibine,  polis ve itfaiye ekiplere haber verdi.  Ünal Demirhan'ın komşuları aynı zamanda yanan otomobile battaniye ve su ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve itfaiye ekipleri yanan otomobilin çevresinde araştırma yaptı. Ekiplerin ilk incelemesinde aracın yanıcı maddeyle kundaklandığını belirtildi.

Araç sahibi Ünal Demirhan konuyla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken daha önce de Demirhan'a ait otomobillerin kundaklandığı öğrenildi. Demirhan, polise verdiği ifadesinde, otomobilini, eski sevgilisinin kundakladığını ileri sürdü. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçtan detaylar

-Polis ve İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Hortumlar ve battaniyelerden detay

-Vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar


İstanbul, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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