İSTANBUL-KARTAL'DA MASKELİ HIRSIZ APARTMANIN ASANSÖR BEYNİNİ ÇALDI

? KARTAL'da 9 katlı binaya giren maskeli hırsız, asansör kumanda kartını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın, binadaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi, Şeyh Şamil Caddesi'nde 20 Eylül Salı günü saat 16.00 sıralarında 9 katlı binaya giren maskeli hırsız, en üst kattaki asansör dairesine çıktı. Hırsız asansöre bağlı cihazların bulunduğu kutuyu açtı. Asarsör beyni olarak bilinen piyasa değeri 10 bin TL olduğu belirtilen kumanda kartını bir çantaya koyup kaçtı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızın binaya girip, asansör kumanda kartını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİNADAKİLER HIRSIZ OLDUĞUNU FARK ETMEMİŞ"

Bina görevlisi Salim Ayhan, "Hırsız 9'ncu kattaki asansör dairesine gelip asansör beynini çalıyor. İki asansörümüz var biri çalışmıyor. Mağdur olduk. Binadakiler hırsız olduğunu fark etmemiş. Değeri 10 bin lira civarında. İnsaflıysa gelip yerine koyar" dedi.